Experteneinschätzung

Ein US-Analysehaus nimmt die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX auf.

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. "Es ist ja bloß Raketenwissenschaft", betitelte Sheila Kahyaoglu am Samstag ironisch ihre Kaufempfehlung für den Weltraum- und KI-Konzern. Das Raumfahrt-Startgeschäft sei zum zentralen Wettbewerbsvorteil geworden, der heute Konnektivität und in Zukunft orbitale Superintelligenz ermögliche. SpaceX sei führend im Wettlauf um Rechenleistung - mit dem längsten Wachstumspfad bis in den Orbit.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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