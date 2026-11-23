Rückenwind für SpaceX-Aktie? Jefferies startet Bewertung des Raumfahrt- und KI-Konzerns
Ein US-Analysehaus nimmt die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX auf.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. "Es ist ja bloß Raketenwissenschaft", betitelte Sheila Kahyaoglu am Samstag ironisch ihre Kaufempfehlung für den Weltraum- und KI-Konzern. Das Raumfahrt-Startgeschäft sei zum zentralen Wettbewerbsvorteil geworden, der heute Konnektivität und in Zukunft orbitale Superintelligenz ermögliche. SpaceX sei führend im Wettlauf um Rechenleistung - mit dem längsten Wachstumspfad bis in den Orbit.
/ag/gl
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com, SpaceX