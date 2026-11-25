Experteneinschätzung

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Schaeffler-Aktie geändert: das Kursziel sinkt, dafür wird das Papier auf "Overweight" hochgestuft.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Aktien nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Bei Schaeffler verwiesen die Experten auf das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern, das in ihrem Kursziel noch gar nicht einkalkuliert sei. Der Kurs der Schaeffler-Aktie fiel im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als 40 Prozent auf 4,915 Euro.

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Via Tradegate legt die Schaeffler-Aktie daraufhin vorbörslich zeitweise um 2,40 Prozent auf 5,12 Euro zu.

/ag/zb

NEW YORK (dpa-AFX Broker)