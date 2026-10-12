Experteneinschätzung

Talfahrt von Aroundtown-Aktie geht weiter: Analyst wird pessimistischer - Kursziel gekürzt

12.10.26 10:11 Uhr

Die Papiere des Immobilienkonzerns Aroundtown stehen weiterhin stark unter Druck. Auslöser ist eine Analysteneinschätzung.

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Werte in diesem Artikel Aktien Aroundtown SA 1.44 EUR -0.03 EUR -2.23 % Charts | News | Analysen Aktie kaufen Kaufen Verkaufen

Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDAX unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Werbung Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt. /ajx/mis FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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