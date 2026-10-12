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Experteneinschätzung

Talfahrt von Aroundtown-Aktie geht weiter: Analyst wird pessimistischer - Kursziel gekürzt

Talfahrt von Aroundtown-Aktie geht weiter: Analyst wird pessimistischer - Kursziel gekürzt

Die Papiere des Immobilienkonzerns Aroundtown stehen weiterhin stark unter Druck. Auslöser ist eine Analysteneinschätzung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.44 EUR -0.03 EUR -2.23 %
Charts | News | Analysen

Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDAX unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.

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Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Aroundtown SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG

Information

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