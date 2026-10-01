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Experteneinschätzungen

SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SAP SE-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
185.00 EUR 1.38 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 4 Experten die SAP SE-Aktie analysiert.

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2 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SAP SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 200,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 185,66 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.220,00 EUR18,5022.09.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR-5,7422.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)205,00 EUR10,4218.09.2026
UBS AG201,00 EUR8,2608.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG
26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG

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