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Experteneinschätzungen

Siemens-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Siemens-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Was Siemens-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
283.60 EUR 7.60 EUR 2.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens veröffentlicht.

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5 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 304,29 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,14 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens-Aktie von 281,15 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG260,00 EUR-7,5230.06.2026
UBS AG310,00 EUR10,2630.06.2026
JP Morgan Chase & Co.345,00 EUR22,7130.06.2026
JP Morgan Chase & Co.335,00 EUR19,1518.06.2026
UBS AG310,00 EUR10,2616.06.2026
Bernstein Research300,00 EUR6,7016.06.2026
RBC Capital Markets270,00 EUR-3,9705.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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Siemens Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 Siemens Buy UBS AG
30.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.