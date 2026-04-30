So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im April 2026 von 18 Analysten analysiert.
5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen, 13 Analysten stufen die Anteilsscheine von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 12,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 49,59 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|60,00 EUR
|21,00
|30.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|23,02
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|12,94
|29.04.2026
|UBS AG
|57,00 EUR
|14,95
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|21,00
|29.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|23,02
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|66,00 EUR
|33,10
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|41,17
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|12,94
|22.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|66,00 EUR
|33,10
|16.04.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 EUR
|49,24
|15.04.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 EUR
|49,24
|14.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|23,02
|14.04.2026
|Barclays Capital
|55,00 EUR
|10,92
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|21,00
|14.04.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|12,94
|13.04.2026
|UBS AG
|57,00 EUR
|14,95
|09.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|21,00
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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