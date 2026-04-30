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So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

02.05.26 12:18 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,79 EUR 1,23 EUR 2,52%
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im April 2026 von 18 Analysten analysiert.

5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen, 13 Analysten stufen die Anteilsscheine von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 12,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 49,59 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)60,00 EUR21,0030.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR23,0230.04.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR12,9429.04.2026
UBS AG57,00 EUR14,9529.04.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR21,0029.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR23,0229.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.66,00 EUR33,1029.04.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR41,1729.04.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR12,9422.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.66,00 EUR33,1016.04.2026
Deutsche Bank AG74,00 EUR49,2415.04.2026
Deutsche Bank AG74,00 EUR49,2414.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR23,0214.04.2026
Barclays Capital55,00 EUR10,9214.04.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR21,0014.04.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR12,9413.04.2026
UBS AG57,00 EUR14,9509.04.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR21,0007.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
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29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
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18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

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