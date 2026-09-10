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Expertenempfehlung

Upgrade von JPMorgan: Meta-Kursziel angehoben - Aktie springt an

Upgrade von JPMorgan: Meta-Kursziel angehoben - Aktie springt an

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Meta von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch das Kursziel wurde angehoben.

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Meta Platforms (ex Facebook)
568.80 EUR 7.50 EUR 1.34 %
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für den Konzern von 640 auf 820 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch nach der 20-prozentigen Erholung vom jüngsten Tief habe die Aktie des Social-Media-Riesen noch deutlich Luft nach oben, begründete Doug Anmuth am Donnerstag seine Empfehlung. Denn obwohl sich Meta Platforms in der Anfangsphase der Einführung wegweisender KI-Modelle und KI-gesteuerter Produkte außerhalb des Werbebereichs befinde, liege der Aktienkurs seit Jahresbeginn noch im Minus, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich zugelegt habe.

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Die Meta-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 659,72 US-Dollar.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10:51 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

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