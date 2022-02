Expertengremium fordert von Regierung konsequentere Klimapolitik

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Wissenschaftsplattform Klimaschutz (WPKS) hat an die Bundesregierung appelliert, ihre Klimaschutzpolitik kohärenter und konsequenter voranzutreiben. Die von der neuen Bundesregierung vorgelegten Sofortmaßnahmen seien nicht ausreichend, um die Klimaschutzziele zu erreichen, erklärte das Gremium, das die Regierung bei Klimaschutzmaßnahmen und -strategien berät. Auch drohe bei der Bevölkerung Gegenwind zu den geplanten Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase.

Hier sollte man die Menschen stärker über innovative Beteiligungsformate involvieren sowie eine "aktive Trägerschaft" forcieren, um die Bürger auch finanziell zu einem aktiven Klimaschutz zu mobilisieren, forderten die Experten. Außerdem sollte die Bundesregierung klimaneutrale Mobilität stärker fördern, von der etwa Fußgänger und Radfahrer stärker profitierten. Abgeschafft oder reformierte werden sollte hingegen die Pendlerpauschale oder die Förderung von Elektrofahrzeuge, da diese die wohlhabenderen Haushalte bevorzugten.

"Das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erfordert mehr Kohärenz in der mittel- und langfristigen Klimaschutzplanung", sagte Sabine Schlacke, Co-Vorsitzende des Lenkungskreises der WPKS bei der Vorstellung des ersten Jahresgutachtens. Die Bundesregierung sollte daher die wichtigsten Planungsinstrumente wie den Klimaschutzplan, die Klimaschutzprogramme und den nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) besser miteinander verzahnen sowie gesetzlich stärker im Klimaschutzgesetz verankern. "Wir brauchen also insgesamt einen Instrumentenmix, der noch viel innovativer gestaltet ist, als das, was an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, um eine breite und nachhaltige Mobilisierung der Gesellschaft zu erreichen", so Schlacke.

Ablehnung der Bevölkerung befürchtet

Das Gremium stellte das Gutachten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und dem stellvertretenden Bundeswirtschafts- und Klimaminister Patrick Graichen vor. Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) hat ein Klimaschutz-Sofortprogramm angekündigt. Deutschland will bis 2045 seine Klimaneutralität erreichen.

Laut Schlacke sind die bislang vorgestellten Maßnahmen eher punktueller Natur. "Es reicht eben nicht nur ein Sofortprogramm für akute Missstände aufzustellen", sagte Schlacke. "Es ist zu befürchten, dass die punktuellen Sofortmaßnahmen auf Ablehnung in der Bevölkerung stoßen. Gleichzeitig ist aber auch allen klar: Wir sitzen alle im selben Boot. Die Erreichung der Klimaschutzziele ist eine Gemeinschaftaufgabe."

Das Gremium empfiehlt Deutschland, dass man die Stromnetzwerke zügiger ausbaut. Auch müssten wichtige Weichen gestellt werden, um den Beitrag und die rechtzeitige Wirkung von Schlüsseltechnologien zur Klimaneutralität sicherzustellen. Zusätzlich zum schnelleren Zubau von erneuerbaren Energien empfiehlt das Gutachten, eine Strategie für den Import von erneuerbaren Energien zu entwickeln.

Demnach sollte die Bundesregierung neben dem Aufbau einer grünen Wasserstoff-Wirtschaft den Beitrag alternativer Wasserstoffrouten zur Klimaneutralität wissenschaftlichen fundiert klären lassen. "Um den benötigten Beitrag negativer Emissionen zur Klimaneutralität sicherzustellen, sollte die Bundesregierung mit breiter Stakeholder-Beteiligung eine Negativemissions-Strategie erarbeiten und auf dieser Grundlage ein möglichst breites Portfolio an CO2-Entnahmetechnologien fördern", so das Gutachten. Dazu zählten auch staatliche Subventionen.

Experten für Emissionshandel im Gebäude- und Verkehrssektor

In seinem Gutachten empfehlen die Experten außerdem der Bundesregierung, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Einführung eines EU-Emissionshandels für die Sektoren Gebäude und Straßenverkehr zu unterstützen. "Ein Emissionshandel für Straßenverkehr und Gebäude ist ein sinnvoller Schritt auf dem Weg zu einer möglichst übergreifenden Bepreisung von Treibhausgasen in Europa", erklärte Ottmar Edenhofer, Co-Vorsitzender des Lenkungskreises der WPKS.

Dabei sei wichtig, dass die Kommission frühzeitig die Perspektiven für eine Integration des neuen Systems mit dem bestehenden Emissionshandel für die Sektoren Energie und Industrie klärt, um Erwartungssicherheit für die Marktteilnehmer zu schaffen und unerwünschte Preisverzerrungen zu verhindern, so das Gutachten.

Ministerium sieht Wissenschaft und Politik nah beieinander

Der stellvertretende Bundeswirtschaftsminister Graichen erklärte, dass die Bundesregierung mit dem Klimaschutzsofortprogramm konkrete Schritte zum Erreichen der Klimaneutralität vorgelegt hat. Wichtig sei, dass es zudem bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren für neue Stromnetze und Ökostromanlagen schneller vorangeht. Insgesamt sieht Graichen keine gravierenden Differenzen zwischen der Klimapolitik der Bundesregierung und den Empfehlungen des Gremiums. "Was die politischen Maßnahmen angeht, ist die erfreuliche Botschaft heute, dass "Wissenschaft und Politik hier sehr nah beieinander sind", sagte Graichen auf der Pressekonferenz.

