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Expertenkonsens

Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Salesforce-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
222.50 EUR -5.00 EUR -2.20 %
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Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 34 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.

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21 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 251,53 USD für die Salesforce-Aktie, was einem Abschlag von 6,01 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 257,54 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD2,9027.08.2026
UBS AG240,00 USD-6,8127.08.2026
RBC Capital Markets250,00 USD-2,9327.08.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD16,4927.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.271,00 USD5,2327.08.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD-2,9324.08.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 USD-2,9313.08.2026
UBS AG210,00 USD-18,4612.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.

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