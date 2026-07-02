Schaeffler-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Im vergangenen Monat haben zwei Analysten ihre Einschätzung für die Schaeffler-Aktie angepasst.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Schaeffler-Aktie preis.
1 Experte stuft die Schaeffler-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Schaeffler ein Kursziel von 10,22 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,74 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 8,480 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|23,23
|26.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|17,92
|02.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG