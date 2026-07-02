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Expertenkonsens

Schaeffler-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Schaeffler-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Im vergangenen Monat haben zwei Analysten ihre Einschätzung für die Schaeffler-Aktie angepasst.

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Schaeffler-Aktie preis.

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1 Experte stuft die Schaeffler-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Schaeffler ein Kursziel von 10,22 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,74 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 8,480 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR23,2326.06.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR17,9202.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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