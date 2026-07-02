Schaeffler-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Expertenkonsens

10:35

Im vergangenen Monat haben zwei Analysten ihre Einschätzung für die Schaeffler-Aktie angepasst.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Schaeffler ein Kursziel von 10,22 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,74 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 8,480 EUR.

1 Experte stuft die Schaeffler-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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