DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.471 -0,0%Bitcoin 72.130 -0,8%Euro 1,1150 +0,2%Öl 115,8 +1,6%Gold 4.040 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Expertenmeinung

Coca-Cola-Aktie fester: UBS schraubt Ziel hoch und rät zum Kauf

Coca-Cola-Aktie fester: UBS schraubt Ziel hoch und rät zum Kauf

Die Schweizer Großbank UBS reagiert auf den jüngsten Quartalsbericht und schraubt das Kursziel für Coca-Cola nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
82.27 EUR 0.28 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal von 104 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Einmal mehr habe der Konzern positiv überrascht und zudem die Prognose angehoben.

Werbung

Im NYSE-Handel gewinnt die Coca-Cola-Aktie zwischenzeitlich 0,58 Prozent auf 91,71 US-Dollar.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com, oneinchpunch / Shutterstock.com

Aktuelle Coca-Cola Aktie News

Werbung

Coca-Cola Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17:31 Coca-Cola Buy UBS AG
08:21 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.