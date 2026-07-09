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Expertenmeinung

Deutsche Bank-Aktie trotzdem fester: Analyst wird pessimistischer und kürzt Kursziel

Deutsche Bank-Aktie trotzdem fester: Analyst wird pessimistischer und kürzt Kursziel

Ein Analyst streicht sein Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie etwas zusammen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31.28 EUR 0.33 EUR 1.07 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich.

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Auf XETRA steht die Deutsche Bank-Aktie zeitweise bei 31,22 Euro, was einem Plus von 0,94 Prozent entspricht.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:56 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12.05.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.