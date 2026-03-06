Expertenmeinung

Im letzten Monat wurde die HENSOLDT-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 92,14 EUR für die HENSOLDT-Aktie, was einem Anstieg von 17,74 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 74,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 85,00 EUR 14,25 27.02.2026 Deutsche Bank AG 101,00 EUR 35,75 27.02.2026 DZ BANK - - 26.02.2026 Barclays Capital 97,00 EUR 30,38 26.02.2026 Warburg Research 91,00 EUR 22,31 26.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 20,97 26.02.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 20,97 26.02.2026 Warburg Research 91,00 EUR 22,31 16.02.2026

