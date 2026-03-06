DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin57.958 +0,1%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Expertenmeinung

Februar 2026: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein

08.03.26 08:14 Uhr
Kursziel-Update für HENSOLDT-Aktie: Wo die Analysten die Aktie nach den Februar-News sehen | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die HENSOLDT-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
74,30 EUR 0,85 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 92,14 EUR für die HENSOLDT-Aktie, was einem Anstieg von 17,74 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 74,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.85,00 EUR14,2527.02.2026
Deutsche Bank AG101,00 EUR35,7527.02.2026
DZ BANK--26.02.2026
Barclays Capital97,00 EUR30,3826.02.2026
Warburg Research91,00 EUR22,3126.02.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR20,9726.02.2026
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR20,9726.02.2026
Warburg Research91,00 EUR22,3116.02.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
26.02.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
26.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
26.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen