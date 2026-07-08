Siltronic-Aktie zweistellig im Plus: Analysten zeigen sich uneins

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Siltronic-Aktie steigt im XETRA-Handel um etwa 6 Prozent auf 85 Euro, nachdem sie zuvor vom Jahreshoch Ende Mai bei fast 109 Euro deutlich gefallen war.

• Analysten sind uneins: Während Jungfleisch von Exane BNP Paribas das Kursziel auf 108 Euro setzt, hält Treisch von Kepler Cheuvreux 90 Euro für ausgereizt.