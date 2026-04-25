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Vincorion-Aktie von Analyst beflügelt: Berenberg startet Bewertung mit 'Buy'

29.04.26 10:54 Uhr
Kauf-Panik bei Vincorion: Berenberg-Studie schiebt den Kurs der Vincorion-Aktie an | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen.

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Vincorion
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Das Rüstungsunternehmen, das Energieversorgungs- und mechatronische Lösungen für Verteidigungsplattformen sowie fortschrittliche Luftfahrtsysteme entwickle und herstelle, nehme bei wichtigen Verteidigungs- und zivilen Plattformen die Position des Alleinlieferanten ein und erziele über die Hälfte seines Umsatzes im margenstarken Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Bis 2030 traut er Vincorion durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 18 Prozent sowie eine Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) um mehr als 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent zu.

Die Aktie von Vincorion gewinnt auf XETRA zeitweise 8,39 Prozent auf 19,12 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, Tang Yan Song / Shutterstock.com

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