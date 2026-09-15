Eli-Lilly-Aktie gefragt: Berenberg sieht weiteres Potenzial
Berenberg stuft die Eli-Lilly-Aktie auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel auf 1.400 US-Dollar. Die Bank sieht weitere Wachstumschancen.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eli Lilly von 1.220 auf 1.400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Anlegererwartungen bezüglich einer weiteren Führungsrolle im schnell wachsenden Markt der Abnehmpräparate seien zweifellos hoch, schrieb Kerry Holford am Montag. Sie ist allerdings ebenfalls optimistisch und sieht für die Konzernziele 2026 noch Spielraum. Andere Forschungsprojekte, in die die Gewichtsreduktions-Erfolge flössen, würden unterschätzt. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) die Erfolgsgeschichte von Eli Lilly auch für 2026 mit Erträgen in der Branchenspitze bestätigt.
Die Eli-Lilly-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 0,89 Prozent auf 1.148,06 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben.
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