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Expertenmeinunge

Eli-Lilly-Aktie vorbörslich gefragt: Berenberg sieht weiteres Potenzial

Eli-Lilly-Aktie vorbörslich gefragt: Berenberg sieht weiteres Potenzial

Berenberg stuft die Eli-Lilly-Aktie auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel auf 1.400 US-Dollar. Die Bank sieht weitere Wachstumschancen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
995.00 EUR 6.70 EUR 0.68 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eli Lilly von 1.220 auf 1.400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Anlegererwartungen bezüglich einer weiteren Führungsrolle im schnell wachsenden Markt der Abnehmpräparate seien zweifellos hoch, schrieb Kerry Holford am Montag. Sie ist allerdings ebenfalls optimistisch und sieht für die Konzernziele 2026 noch Spielraum. Andere Forschungsprojekte, in die die Gewichtsreduktions-Erfolge flössen, würden unterschätzt. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) die Erfolgsgeschichte von Eli Lilly auch für 2026 mit Erträgen in der Branchenspitze bestätigt.

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Die Eli-Lilly-Aktie gewinnt vorbörslich an der NYSE 1,89 Prozent auf 1.159,84 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly and Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.18 Eli Lilly and Outperform BMO Capital Markets

Information

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