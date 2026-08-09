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Expertenmeinungen

AIXTRON-Aktie: Was Analysten von AIXTRON erwarten

AIXTRON-Aktie: Was Analysten von AIXTRON erwarten

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AIXTRON SE-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
40.04 EUR 0.78 EUR 1.99 %
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Im Juli 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie vorgenommen.

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4 Analysten empfehlen die AIXTRON SE-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AIXTRON SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 59,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AIXTRON SE auf 36,27 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--31.07.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 EUR21,3131.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR15,8031.07.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR93,0030.07.2026
Jefferies & Company Inc.73,00 EUR101,2730.07.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR93,0014.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

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AIXTRON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON SE Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.