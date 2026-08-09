AIXTRON-Aktie: Was Analysten von AIXTRON erwarten

Expertenmeinungen

03.08.26 10:01 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AIXTRON SE-Aktie in den Fokus genommen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 59,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AIXTRON SE auf 36,27 EUR beläuft.

4 Analysten empfehlen die AIXTRON SE-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AIXTRON SE mit Halten ein.

Im Juli 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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