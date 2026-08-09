AIXTRON-Aktie: Was Analysten von AIXTRON erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AIXTRON SE-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie vorgenommen.
4 Analysten empfehlen die AIXTRON SE-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AIXTRON SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 59,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AIXTRON SE auf 36,27 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|21,31
|31.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,00 EUR
|15,80
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|93,00
|30.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|73,00 EUR
|101,27
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|93,00
|14.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: AIXTRON SE
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON SE Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.