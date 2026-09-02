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Expertenmeinungen

August 2026: Die Expertenmeinungen zur SpaceX-Aktie

August 2026: Die Expertenmeinungen zur SpaceX-Aktie

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SpaceX-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
121.62 EUR 0.62 EUR 0.51 %
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SpaceX Experten haben ihre Einschätzung der SpaceX-Aktie veröffentlicht.

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23 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 224,92 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von SpaceX auf 143,69 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.240,00 USD67,0325.08.2026
Bernstein Research248,00 USD72,5921.08.2026
Bernstein Research248,00 USD72,5921.08.2026
DZ BANK--20.08.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD63,5517.08.2026
UBS AG210,00 USD46,1517.08.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD63,5510.08.2026
Bernstein Research248,00 USD72,5906.08.2026
RBC Capital Markets225,00 USD56,5906.08.2026
JP Morgan Chase & Co.240,00 USD67,0306.08.2026
UBS AG210,00 USD46,1505.08.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD63,5505.08.2026
Bernstein Research239,00 USD66,3305.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.220,00 USD53,1105.08.2026
Deutsche Bank AG255,00 USD77,4703.08.2026
Bernstein Research239,00 USD66,3303.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SpaceX, Thrive Studios ID / Shutterstock.com

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SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
20.08.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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