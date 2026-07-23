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Expertenmeinungen

Ausblick: Redcare Pharmacy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Redcare Pharmacy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Redcare Pharmacy zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69.05 EUR 2.55 EUR 3.83 %
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Redcare Pharmacy wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

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1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,270 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 19,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 845,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 709,2 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,464 EUR je Aktie, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,41 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)