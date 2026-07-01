DAX25.488 +1,8%Est506.369 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 +4,0%Nas26.150 +0,4%Bitcoin54.047 +2,5%Euro1,1446 +0,6%Öl70,81 -0,5%Gold4.134 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht auf -- Wall Street fester erwartet -- KNDS-IPO auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Milliardenpotenzial: Rheinmetall-Aktie überzeugt mit neuem Deal - HENSOLDT, CSG, RENK & Co. höher Milliardenpotenzial: Rheinmetall-Aktie überzeugt mit neuem Deal - HENSOLDT, CSG, RENK & Co. höher
1,77 Mrd. USD für neue Pipelines: Was AstraZenecas Asien-Deals für Anleger bedeuten 1,77 Mrd. USD für neue Pipelines: Was AstraZenecas Asien-Deals für Anleger bedeuten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Expertenmeinungen

BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im Juni mehrheitlich zum Kauf

02.07.26 15:21 Uhr
BMW-Aktie im Fokus: Experten raten mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der BMW-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
60,52 EUR 2,02 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie wurde im Juni 2026 von 15 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein, 1 Analyst hält die BMW-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 28,17 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BMW-Aktie von 57,26 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research85,00 EUR48,4526.06.2026
Bernstein Research85,00 EUR48,4525.06.2026
Bernstein Research85,00 EUR48,4523.06.2026
UBS AG70,00 EUR22,2519.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.84,00 EUR46,7018.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)69,00 EUR20,5018.06.2026
Deutsche Bank AG90,00 EUR57,1817.06.2026
DZ BANK--17.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.107,00 EUR86,8717.06.2026
Jefferies & Company Inc.70,00 EUR22,2517.06.2026
Barclays Capital82,50 EUR44,0817.06.2026
RBC Capital Markets84,00 EUR46,7017.06.2026
UBS AG88,00 EUR53,6817.06.2026
JP Morgan Chase & Co.82,00 EUR43,2117.06.2026
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR74,6408.06.2026
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR74,6402.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
13:46BMW OutperformBernstein Research
01.07.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2026BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:46BMW OutperformBernstein Research
01.07.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2026BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen