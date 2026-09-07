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Expertenmeinungen

Infineon-Aktie deutlich schwächer - Analystenvotum belastet Chipwerte deutlich

Infineon-Aktie deutlich schwächer - Analystenvotum belastet Chipwerte deutlich

Halbleiterwerte rücken am Dienstag nach einer Analyse von Morgan Stanley in den Anlegerfokus. Das gilt insbesondere für Infineon.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,500.00 EUR -1.80 EUR -0.12 %
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BE Semiconductor Industries NV
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58.60 EUR -2.20 EUR -3.62 %
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26.48 EUR -0.16 EUR -0.60 %
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KION GROUP AG
47.56 EUR 2.31 EUR 5.10 %
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Nordex AG
41.12 EUR 0.66 EUR 1.63 %
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NVIDIA Corp.
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Synopsys Inc.
346.00 EUR 6.50 EUR 1.91 %
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Die Infineon-Aktie wird von einer Abstufung auf "Equal-weight" belastet. Für die tags zuvor stark erholten Papiere geht es im XETRA-Handel zeitweise um 2,42 Prozent auf 59,32 Euro abwärts.

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Morgan Stanley-Analysten senken Daumen für Infineon-Aktie

Sie sind Opfer der von den Morgan Stanley-Experten ausgerufenen Selektivität, die in der Branche jetzt angesagt sei. Sie bleiben zwar insgesamt optimistisch angesichts der KI-bedingt starken Nachfrage und einer immer breiteren zyklischen Erholung.

Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) nähere sich aber einem Höhepunkt und die Bewertungsdiskrepanz in der Branche vergrößere sich zunehmend, so die Experten Lee Simpson und Nigel van Putten. Bei Infineon sehen sie zunächst kaum noch Auftrieb für die Markterwartungen, auch wenn die strukturelle Chance durch Chips für KI-Rechenzentren grundsätzlich reizvoll bleibe. Sie gehen bei den Münchenern also an die Seitenlinie, liegen mit ihrem gesenkten Kursziel von 65 Euro aber immer noch über dem derzeitigen XETRA-Niveau. Große Kursrisiken signalisieren sie also nicht.

Andere Analysten optimistischer

Am Vortag hatten sich hingegen die deutsche Bank sowie Warburg Research positiv zu Infineon geäußert. Deutsche Bank Research hatte die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen, da das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus untermauert worden sei.

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Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon gestern beim unveränderten Kursziel von 84 Euro sogar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit der Kurskorrektur sei die Bewertung gesunken, während sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren beschleunige, urteilte Analyst Malte Schaumann. Die Markterwartungen hält er immer noch für zu vorsichtig.

Kurszielsenkungen für weitere Halbleitertitel

Für die Niederländer ASML und BE Semiconductor bleiben Lee Simpson und Nigel van Putten zwar optimistisch, kappten aber ihre Kursziele.

Frisches "Overweight"-Votum für US-Aktie Synopsys

Bei Synopsys sehen die Experten derweil eine gute Chance und raten zum Übergewichten im Portfolio. Das US-Unternehmen ist spezialisiert auf Designautomatisierung für Größen wie NVIDIA und Co.

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Weitere Aufsteiger dank Analystenlob

Kaufempfehlungen der Citigroup treiben derweil die Aktien von KION und Nordex an. Hier geht es via XETRA um 4,66 Prozent auf 47,40 Euro respektive 0,89 Prozent auf 40,78 Euro aufwärts.

Die KION-Papiere bleiben damit auf Kurs in Richtung Charthürde bei 50 Euro. Citi-Analyst Martin Wilkie setzte für den Spezialisten für Warenlagerlogistik ein Kursziel von 62 Euro an und avisiert damit eine mögliche Rückkehr auf das Niveau vom Februar. Das Jahreshoch hatte sogar über 70 Euro gelegen. Wilkie ist optimistisch hinsichtlich KI in der Lagerautomatisierung. Zunächst könnte aber vor allem ein Aufschwung im Staplerzyklus die Aktien antreiben. Bessere deutsche Konjunkturdaten unter Berücksichtigung des Investitionspakets der Regierung deuteten 2027 auf eine Belebung hin. Konkurrenzsorgen aus China hält er für übertrieben, gerade im High-End-Segment.

Auch die Aktien des Wettbewerbers Jungheinrich ziehen an und gehörten mit einem Kursplus von 1,21 Prozent bei 26,84 Euro zu den besten Werten im SDAX. Sie stehen bei der Citigroup ebenfalls auf "Buy". Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG

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