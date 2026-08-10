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Expertenmeinungen

So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im Juli 2026 ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Rheinmetall-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1,141.40 EUR -5.80 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juli 2026 haben 9 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.

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8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.638,89 EUR, was einem Anstieg von 498,89 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.140,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.900,00 EUR66,6729.07.2026
Jefferies & Company Inc.1.300,00 EUR14,0429.07.2026
Jefferies & Company Inc.1.300,00 EUR14,0410.07.2026
Bernstein Research1.900,00 EUR66,6708.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.600,00 EUR40,3508.07.2026
UBS AG1.600,00 EUR40,3507.07.2026
Deutsche Bank AG1.800,00 EUR57,8903.07.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR18,4203.07.2026
Barclays Capital2.000,00 EUR75,4403.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.