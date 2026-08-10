So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im Juli 2026 ein

Expertenmeinungen

04.08.26 09:03 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Rheinmetall-Aktie in den Fokus genommen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.638,89 EUR, was einem Anstieg von 498,89 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.140,00 EUR gleichkommt.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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