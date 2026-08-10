So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im Juli 2026 ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Rheinmetall-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 9 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.638,89 EUR, was einem Anstieg von 498,89 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.140,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.900,00 EUR
|66,67
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.300,00 EUR
|14,04
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.300,00 EUR
|14,04
|10.07.2026
|Bernstein Research
|1.900,00 EUR
|66,67
|08.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.600,00 EUR
|40,35
|08.07.2026
|UBS AG
|1.600,00 EUR
|40,35
|07.07.2026
|Deutsche Bank AG
|1.800,00 EUR
|57,89
|03.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|18,42
|03.07.2026
|Barclays Capital
|2.000,00 EUR
|75,44
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Rheinmetall Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.