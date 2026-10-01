So stuften die Analysten die Siemens Energy-Aktie im vergangenen Monat ein

Expertenmeinungen

01.10.26 09:50 Uhr

Das sagen Analysten im September zur Siemens Energy-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 225,00 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 82,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,60 EUR gleichkommt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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