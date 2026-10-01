So stuften die Analysten die Siemens Energy-Aktie im vergangenen Monat ein
Das sagen Analysten im September zur Siemens Energy-Aktie.
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Im September 2026 haben 7 Experten die Siemens Energy-Aktie analysiert.
7 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 225,00 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 82,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|205,00 EUR
|43,76
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|245,00 EUR
|71,81
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|245,00 EUR
|71,81
|02.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|210,00 EUR
|47,27
|02.09.2026
|Deutsche Bank AG
|210,00 EUR
|47,27
|01.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|245,00 EUR
|71,81
|01.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 EUR
|50,77
|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Siemens Energy AG