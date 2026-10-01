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Expertenmeinungen

So stuften die Analysten die Siemens Energy-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Siemens Energy-Aktie im vergangenen Monat ein

Das sagen Analysten im September zur Siemens Energy-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
144.82 EUR 1.02 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 7 Experten die Siemens Energy-Aktie analysiert.

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7 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 225,00 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 82,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)205,00 EUR43,7625.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--24.09.2026
JP Morgan Chase & Co.245,00 EUR71,8109.09.2026
JP Morgan Chase & Co.245,00 EUR71,8102.09.2026
Jefferies & Company Inc.210,00 EUR47,2702.09.2026
Deutsche Bank AG210,00 EUR47,2701.09.2026
JP Morgan Chase & Co.245,00 EUR71,8101.09.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR50,7701.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
09:41 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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