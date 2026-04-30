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April 2026: So schätzen Experten die Amazon-Aktie ein

02.05.26 13:42 Uhr
Cloud-Turbo zündet: Analysten sehen massives Potenzial für die Amazon-Aktie | finanzen.net

So haben Experten die Amazon-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
222,40 EUR -2,45 EUR -1,09%
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Aktie kaufen

30 Analysten gaben ihre Einschätzung der Amazon-Aktie preis.

30 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 307,03 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 41,97 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 265,06 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG333,00 USD25,6330.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6930.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.325,00 USD22,6130.04.2026
RBC Capital Markets320,00 USD20,7330.04.2026
Barclays Capital330,00 USD24,5030.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6929.04.2026
RBC Capital Markets300,00 USD13,1827.04.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD13,1827.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6924.04.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD13,1824.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6923.04.2026
Barclays Capital300,00 USD13,1817.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.275,00 USD3,7514.04.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD13,1810.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Amazon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Amazon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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