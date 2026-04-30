April 2026: So schätzen Experten die Amazon-Aktie ein
So haben Experten die Amazon-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
30 Analysten gaben ihre Einschätzung der Amazon-Aktie preis.
30 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 307,03 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 41,97 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 265,06 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|333,00 USD
|25,63
|30.04.2026
|UBS AG
|304,00 USD
|14,69
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|325,00 USD
|22,61
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 USD
|20,73
|30.04.2026
|Barclays Capital
|330,00 USD
|24,50
|30.04.2026
|UBS AG
|304,00 USD
|14,69
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|300,00 USD
|13,18
|27.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|13,18
|27.04.2026
|UBS AG
|304,00 USD
|14,69
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|13,18
|24.04.2026
|UBS AG
|304,00 USD
|14,69
|23.04.2026
|Barclays Capital
|300,00 USD
|13,18
|17.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|275,00 USD
|3,75
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|13,18
|10.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com