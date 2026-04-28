DAX23.955 -0,3%Est505.810 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.793 +1,0%Euro1,1701 -0,1%Öl114,6 +3,0%Gold4.575 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr verdient hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Expertenprognosen

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.04.26 11:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Atlassian vor Zahlenvorlage: Was Analysten erwarten | finanzen.net

Am Donnerstag wird Atlassian Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
60,40 EUR 0,70 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Atlassian stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

30 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Atlassian 27 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,70 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlassian 1,36 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,37 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,22 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen