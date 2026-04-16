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Ausblick: Newmont gewährt Anlegern Blick in die Bücher

22.04.26 08:43 Uhr
NYSE-Wert Newmont-Aktie unter der Lupe: Diese Gewinnentwicklung prognostizieren Experten für den Bergbaukonzern | finanzen.net

Am Donnerstag wird Newmont einen Blick in die Bücher gewähren. Was Experten erwarten.

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Newmont Corporation
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Newmont veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,19 USD je Aktie gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Newmont in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 6,52 Milliarden USD im Vergleich zu 4,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,39 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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