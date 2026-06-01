Expertenprognosen

Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial

02.06.26 11:15 Uhr

So geht es mit der NVIDIA-Aktie Experten zufolge weiter.

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Im Mai 2026 haben 30 Analysten eine Einschätzung der NVIDIA-Aktie vorgenommen. Wer­bung Wer­bung 30 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Im Durchschnitt sehen die Analysten für NVIDIA ein Kursziel von 307,77 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 96,63 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 211,14 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 21.05.2026 UBS AG 280,00 USD 32,61 21.05.2026 RBC Capital Markets 270,00 USD 27,88 21.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 280,00 USD 32,61 21.05.2026 Barclays Capital 275,00 USD 30,25 21.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 285,00 USD 34,98 21.05.2026 Bernstein Research 315,00 USD 49,19 21.05.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 42,09 21.05.2026 RBC Capital Markets 250,00 USD 18,40 14.05.2026 UBS AG 275,00 USD 30,25 14.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 250,00 USD 18,40 07.05.2026 Redaktion finanzen.net

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