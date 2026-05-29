Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst

Expertenprognosen

Wie Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) Experten haben ihre Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie veröffentlicht.

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6 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 68,50 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 15,12 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von ABB (Asea Brown Boveri) in Höhe von 83,62 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 71,00 CHF -15,09 20.05.2026 Barclays Capital 71,00 CHF -15,09 19.05.2026 UBS AG 69,00 CHF -17,48 08.05.2026 Barclays Capital 71,00 CHF -15,09 08.05.2026 Jefferies & Company Inc. 57,00 CHF -31,83 07.05.2026 RBC Capital Markets 72,00 CHF -13,90 06.05.2026

Redaktion finanzen.net