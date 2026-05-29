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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst

01.06.26 16:25 Uhr
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst | finanzen.net

Wie Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82,92 CHF -0,70 CHF -0,84%
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ABB (Asea Brown Boveri) Experten haben ihre Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie veröffentlicht.

6 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 68,50 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 15,12 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von ABB (Asea Brown Boveri) in Höhe von 83,62 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital71,00 CHF-15,0920.05.2026
Barclays Capital71,00 CHF-15,0919.05.2026
UBS AG69,00 CHF-17,4808.05.2026
Barclays Capital71,00 CHF-15,0908.05.2026
Jefferies & Company Inc.57,00 CHF-31,8307.05.2026
RBC Capital Markets72,00 CHF-13,9006.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

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Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

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20.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
19.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
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17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
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20.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
19.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
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27.03.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
02.02.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
06.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

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