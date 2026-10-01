Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Rheinmetall-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die Rheinmetall-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.766,67 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 956,40 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.600,00 EUR
|67,29
|25.09.2026
|Bernstein Research
|1.900,00 EUR
|98,66
|21.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.09.2026
|Deutsche Bank AG
|1.800,00 EUR
|88,21
|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
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