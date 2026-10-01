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Expertenprognosen

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Rheinmetall-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

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3 Experten raten die Rheinmetall-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.766,67 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 956,40 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.600,00 EUR67,2925.09.2026
Bernstein Research1.900,00 EUR98,6621.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--10.09.2026
Deutsche Bank AG1.800,00 EUR88,2101.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

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