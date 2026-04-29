UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf

Expertenprognosen

Das sind die Analysten-Einschätzungen der UBS-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im Mai 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der UBS-Aktie vorgenommen.

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3 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von UBS mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,63 CHF beziffert, während der aktuelle UBS-Kurs an der Börse SWX bei 37,04 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 38,00 CHF 2,59 26.05.2026 Deutsche Bank AG 40,00 CHF 7,99 13.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 38,50 CHF 3,94 12.05.2026 RBC Capital Markets 38,00 CHF 2,59 07.05.2026

Redaktion finanzen.net