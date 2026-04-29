DAX24.987 -0,5%Est506.014 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -0,3%Nas26.968 ±-0,0%Bitcoin61.578 -2,5%Euro1,1613 -0,4%Öl96,98 +5,4%Gold4.454 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street stabil -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Expertenprognosen

UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf

01.06.26 16:21 Uhr
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Das sind die Analysten-Einschätzungen der UBS-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
37,40 CHF 0,36 CHF 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der UBS-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von UBS mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,63 CHF beziffert, während der aktuelle UBS-Kurs an der Börse SWX bei 37,04 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets38,00 CHF2,5926.05.2026
Deutsche Bank AG40,00 CHF7,9913.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.38,50 CHF3,9412.05.2026
RBC Capital Markets38,00 CHF2,5907.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
26.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
13.05.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026UBS KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
13.05.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026UBS KaufenDZ BANK
30.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.05.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
10.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
06.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
04.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen