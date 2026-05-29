Was Analysten von der RENK-Aktie erwarten
So haben Experten die RENK-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie wurde im Mai 2026 von 7 Analysten analysiert.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der RENK-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 14,58 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RENK-Aktie von 56,85 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 EUR
|23,13
|22.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|65,00 EUR
|14,34
|14.05.2026
|Warburg Research
|63,00 EUR
|10,82
|12.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.05.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|28,41
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|78,00 EUR
|37,20
|06.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|76,00 EUR
|33,69
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|31,93
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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Bildquellen: RENK Group AG