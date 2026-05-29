Was Analysten von der RENK-Aktie erwarten

Expertenprognosen

So haben Experten die RENK-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie wurde im Mai 2026 von 7 Analysten analysiert.

Wer­bung Wer­bung

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der RENK-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 14,58 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RENK-Aktie von 56,85 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 70,00 EUR 23,13 22.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 65,00 EUR 14,34 14.05.2026 Warburg Research 63,00 EUR 10,82 12.05.2026 DZ BANK - - 08.05.2026 Deutsche Bank AG 73,00 EUR 28,41 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 78,00 EUR 37,20 06.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 76,00 EUR 33,69 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR 31,93 06.05.2026

Redaktion finanzen.net