Expertenrat: Berlin muss Wasserstoff-Konsens in Europa schmieden

BERLIN (Dow Jones)--Der Nationale Wasserstoffrat hat die Bundesregierung aufgefordert, die Bemühungen um den gasförmigen Energieträger deutlich stärker voranzutreiben. Mit den deutschen und europäischen Strategien habe Wasserstoff bereits eine Schlüsselrolle für die Klimawende erhalten, heißt es in einem Positionspapier zur deutschen EU-Präsidentschaft. "Eines der grundlegenden Ziele der deutschen EU-Präsidentschaft in Bezug auf Wasserstoff sollte es sein, möglichst viele Mitgliedsstaaten hinter dieser Sichtweise zu vereinen und diesen breiten Konsens für eine konsequente Umsetzung auf europäischer Ebene zu nutzen." Der Fokus müsse sein, "attraktive Zielmärkte für einen Markthochlauf zu schaffen".

Das von der Bundesregierung eingerufene 25-köpfige Expertengremium hebt hervor, dass die europäische Wasserstoffstrategie mit Blick auf weltweite Energiepartnerschaften bisher noch zurückhaltender sei als die deutsche Wasserstoffstrategie. Hier fordern die Fachleute mehr Druck Berlins auf Brüssel: Der Fokus auf mehr internationale Projekte sollte "durch die Bundesregierung während der Ratspräsidentschaft forciert werden", so das Papier. "Denn zur Erreichung der Treibhausgasneutralität in Europa bedarf es einer gemeinsamen globalen Anstrengung." Die deutsche Strategie sieht 7 Milliarden Euro für die Förderung im Inland und 2 Milliarden Euro für Projekte im Ausland vor.

Das Papier fordert auch mehr Investitionen in eine grenzüberschreitende Infrastruktur, in Forschung, aber auch die Schaffung einer Nachfrage. Dafür kämen sowohl die Stahl- oder Chemieindustrie, die Luftfahrt, der Schwerlast- oder Seeverkehr, aber auch Wärme- und Stromanwendungen infrage. Dies könnte in Form eines europäischen Projekts von gemeinsamem Interesse gelingen, einem sogenannten Wasserstoff-IPCEI. Ähnliche Konsortien gibt es in der EU schon für die Batterietechnologie. Das Bundeswirtschaftsministerium verfolgt die IPCEI-Pläne bereits.

November 06, 2020 06:42 ET (11:42 GMT)