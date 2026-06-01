DAX24.842 -0,4%Est506.072 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -4,4%Nas26.368 -1,7%Bitcoin52.749 -4,0%Euro1,1576 -0,3%Öl93,98 -1,5%Gold4.384 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Marvell Technology A3CNLD
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX mit Verlusten -- US-Börsen schwächer -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally! GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally!
Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Expertenrat: Neuer EU-Abschiebekurs rechtlich bedenklich

05.06.26 14:41 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der mit Bundesmitteln finanzierte Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) hält wenig von der neuen EU-Verordnung zur Erleichterung von Abschiebungen. Das unabhängige Gremium warnt vor "Rückführungen um jeden Preis" und davor, dass "rechtsstaatliche Prinzipien und Grundrechte gefährdet und ausgehöhlt werden".

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten sich am Montag auf eine Rückkehrverordnung geeinigt, die einen rechtlichen Rahmen für "Return Hubs" in Staaten außerhalb der EU schafft. In diese Einrichtungen sollen ausreisepflichtige Menschen gebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Eine Verbindung der Betroffenen zu diesem Staat ist - anders als bei früheren Überlegungen zu dem Konzept vorgesehen - nicht mehr Voraussetzung.

Mitwirkung an der eigenen Abschiebung als Pflicht

Die politische Einigung, die vom Europäischen Parlament und vom Rat der EU noch förmlich gebilligt werden muss, legt zudem fest, wie abgelehnte Asylbewerber bei ihrer eigenen Abschiebung mitwirken müssen, wenn sie nicht verhaftet werden wollen. Ihnen droht zudem europaweit die Kürzung oder Streichung von Unterhaltsleistungen oder die Beschlagnahme von Reisedokumenten.

Außerdem ist Abschiebehaft möglich, wenn die zuständigen Beamten in den Mitgliedsländern eine Fluchtgefahr ausmachen oder ein Risiko für die nationale Sicherheit besteht. Die zulässige Haftdauer wird mit den neuen Regeln verlängert, laut Verhandlungskreisen auf maximal 24 Monate mit einer möglichen Verlängerung um sechs weitere Monate in besonderen Fällen.

Einspruchsmöglichkeiten erschwert

"Die Überführung in ein Land, zu dem die betroffene Person keine Verbindung hat, ist grundrechtlich wegen der damit verbundenen höheren Eingriffsintensität jedenfalls bedenklich", gibt der SVR-Vorsitzende Winfried Kluth zu bedenken. Wenn in Rückkehrentscheidungen künftig kein konkreter Rückkehrstaat mehr angegeben werden müsse, sondern auch mehrere potenzielle Staaten genannt werden könnten, erschwere dies die Einspruchsmöglichkeiten der Betroffenen erheblich.

Abschiebehaft auch für Familien

Dass laut der geplanten Verordnung auch Familien mit Kindern etwa bei mangelnder Kooperation oder Fluchtgefahr bis zu 30 Monate in Abschiebehaft genommen werden können sollen, widerspricht laut Kluth fundamentalen Menschenrechten sowie der UN-Kinderrechtskonvention. Es sei die Pflicht der zuständigen Stellen, das Kindeswohl in jedem Einzelfall zu berücksichtigen, mahnt er. Kritisch sehe der SVR auch, dass Rechtsberatung und Rechtsbehelfe beschnitten würden.

Die Mitglieder des interdisziplinär besetzten Sachverständigenrats werden vom Bundesinnenministerium im Einvernehmen mit anderen Ressorts und der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung für jeweils drei Jahre berufen./abc/DP/jha