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Expertenrat

So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein

Was Eperten zur RENK-Aktie zu sagen haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
36.00 EUR -1.52 EUR -4.04 %
Charts | News | Analysen

Die RENK-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.

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3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 66,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 28,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von RENK in Höhe von 37,72 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR64,3728.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)72,00 EUR90,8825.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.65,00 EUR72,3218.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG

Information

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