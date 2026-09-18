AB-InBev-Aktie dennoch mit Verlusten: JPMorgan bestätigt „Overweight“

Expertenstimme

18.09.26 09:25 Uhr

JPMorgan bestätigt die Einstufung der AB-InBev-Aktie vor dem anstehenden Kapitalmarkttag.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB InBev SA mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen.

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Für die AB Inbev-Aktie geht es an der Börse in Brüssel zeitweise 0,90 Prozent auf 68,08 Euro abwärts.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)