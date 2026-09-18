AB-InBev-Aktie dennoch mit Verlusten: JPMorgan bestätigt „Overweight“
JPMorgan bestätigt die Einstufung der AB-InBev-Aktie vor dem anstehenden Kapitalmarkttag.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB InBev SA mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
NEW YORK (dpa-AFX)
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