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Expertenstimme

AB-InBev-Aktie: JPMorgan bestätigt „Overweight“

AB-InBev-Aktie: JPMorgan bestätigt „Overweight“

JPMorgan bestätigt die Einstufung der AB-InBev-Aktie vor dem anstehenden Kapitalmarkttag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
68.30 EUR 0.08 EUR 0.12 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB InBev SA mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen.

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
08:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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