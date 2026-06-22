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Aktien von 1&1 und United Internet stark - Barclays sorgt für Kursfantasie

24.06.26 11:04 Uhr
Barclays zündet Kursfantasie bei United Internet und 1&1 - Aktien deutlich fester | finanzen.net

Eine Hochstufung durch Barclays beflügelt die Aktien von United Internet und 1&1. Analyst Ganesha Nagesha setzt auf bessere Fundamentaldaten und mögliche Konsolidierungsschritte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,10 EUR 0,75 EUR 3,69%
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United Internet AG
24,50 EUR 1,10 EUR 4,70%
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Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Mittwoch nach einer Empfehlung von Barclays gesucht. United Internet zogen zuletzt auf XETRA 1,59 Prozent auf 24,22 Euro an, 1&1 gewannen daneben 3,43 Prozent auf 21,10 Euro.

Barclays-Experte Ganesha Nagesha stufte beide Aktien auf "Outperform" hoch. Er sieht nicht nur schrittweise Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch Konsolidierungsfantasie. Der Mobilfunkanbieter 1&1 stehe enorm gut da, sollte es in der Branche zu Deals kommen. United Internet hält rund 86 Prozent der Anteile von 1&1.

Im Optimalfall hält Nagesha bei 1&1 einen Kurs von 37 Euro für erreichbar. Das Kursziel im Basisszenario liegt nun bei 24 Euro. Bei United Internet seien es im besten Fall 40 Euro, im Basisszenario jetzt 28 Euro. Anteile von 1&1 kosten vorbörslich 21,30 Euro und United-Internet-Papiere 24,58 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 1&1 AG, Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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