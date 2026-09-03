Aktien von Infineon, AIXTRON, SUSS MicroTec und Co. im Aufwind - das steckt hinter den Gewinnen
Nach dem kräftigen Kursrutsch startet SUSS MicroTec eine Erholung. Auch andere Halbleiterwerte profitieren.
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Die Aktien von SUSS MicroTec haben sich am Freitag an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie stabilisiert. Am Vortag waren die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche mit 66,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit April abgerutscht und hatten damit seit ihrem Juni-Rekord 44 Prozent eingebüßt. Nun kosten sie wieder 71,70 Euro und damit gut fünf Prozent mehr als am Vortag.
Analyst Malte Schaumann von Warburg erinnerte die Anleger an die günstige Kaufgelegenheit, die sich auf diesem Niveau biete. Dafür spreche nicht nur die Bewertung, sondern auch die gute Berechenbarkeit des Geschäfts 2027 dank immer dickerer Auftragsbücher. Die am Donnerstag bekannt gegebene Kooperation mit Manz Asia im Bereich Inkjet-Technologie lobte er.
Der Bereich Industrieller Tintenstrahldruck für die Halbleiterfertigung sei ein Wachstumsfeld für SUSS MicroTec, so Schaumann. Es könnte bis 2030 Umsätze von 100 Millionen Euro oder sogar mehr einbringen. Das entsprechende Wissen habe sich SUSS MicroTec 2020 mit PiXDRO eingekauft. Insgesamt stehe dieser Markt noch in den Kinderschuhen.
Halbleiter-Aktien profitieren
Auch andere Halbleiterwerte stehen am Freitag auf der Gewinnerseite. Infineon legen via XETRA zeitweise um 1,66 Prozent auf 56,45 Euro zu und sind damit einer der stärksten Werte im DAX. Im MDAX führen neben SUSS auch AIXTRON mit Aufschlägen von zuletzt 3,19 Prozent auf 36,56 Euro die Gewinnerliste an.
FRANKFURT (dpa-AFX) / Redaktion finanzen.net
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|Rating
|Analyst
|09:16
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG