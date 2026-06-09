Analysten-Kracher für adidas: RBC erhöht Kursziel deutlich - So reagiert die Aktie
RBC hebt das Kursziel für die adidas-Aktie kräftig an und traut dem Sportartikelhersteller überdurchschnittliches Ergebniswachstum zu.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig.
Auf Tradegate zeigt sich die adidas-Aktie am Morgen 0,77 Prozent höher bei 169,40 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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