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Analysten-Kracher für adidas: RBC erhöht Kursziel deutlich - So reagiert die Aktie

10.06.26 08:34 Uhr
Paukenschlag für die adidas-Aktie: RBC sieht jetzt deutlich mehr Potenzial - Aktie reagiert | finanzen.net

RBC hebt das Kursziel für die adidas-Aktie kräftig an und traut dem Sportartikelhersteller überdurchschnittliches Ergebniswachstum zu.

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adidas
169,45 EUR 1,80 EUR 1,07%
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig.

Auf Tradegate zeigt sich die adidas-Aktie am Morgen 0,77 Prozent höher bei 169,40 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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