Telekom-Aktie in Rot: Abstufung von Orange löst Gewinnmitnahmen im Telekom-Sektor aus

Expertenstimme belastet

18.09.26 15:08 Uhr

Eine Abstufung von Morgan Stanley setzt die Orange-Aktie und den europäischen Telekom-Sektor unter Druck.

Im europäischen Telekom-Sektor sind die Anleger am Freitag zu Gewinnmitnahmen übergegangen. Der Branchenindex hatte am Vortag mit knapp 296 Punkten ein Hoch seit Ende Juni erreicht, doch nun trübte eine Analystenabstufung für Orange das Bild. Die Titel der französischen Branchengröße sackten in Paris um 4,92 Prozent auf 15,18 Euro ab, und dem folgte der Kurs der Deutsche Telekom auf XETRA um 4,10 Prozent auf 27,14 Euro nach unten. In London büßten die Papiere von BT Group 4,15 Prozent auf 200 Pence und Vodafone Group 5,05 Prozent auf 125 Pence ein.

Werbung

Morgan Stanley hatte zuvor am Freitag das Votum für Orange auf "Underweight" gesenkt, in der Erwartung von mehrseitigem Gegenwind. Wegen politischer Unsicherheiten verwies das von Emmet Kelly angeführte Analystenteam mit Blick auf den französischen Markt auf die Gefahr eines verlangsamten Gewinnwachstums. Außerdem werden zunehmender Wettbewerb in Spanien und eine anziehende Verschuldung befürchtet.

Morgan Stanley sieht mehrere Belastungsfaktoren

Die Experten der US-Bank gehen zudem davon aus, dass mehrere wichtige Ereignisse mit Kurseinfluss auf Orange wohl vorüber sind. Erwähnt wurde dabei die Branchenkonsolidierung in Frankreich, der Erwerb der übrigen Anteile an dem Spanien-Ableger MasOrange sowie der Kapitalmarkttag, der im Februar mit der Vorstellung einer Langfriststrategie über die Bühne gegangen war.

Mit dem neuen Kursziel von 15 Euro nennt Emmet Kelly für Orange die derzeit niedrigste Zielmarke unter den Analysten. Er wird damit noch vorsichtiger als seine Kollegen Stephane Beyazian und Mathieu Robilliard von Oddo BHF und Barclays, die zuletzt mit ihren 16,50-Euro-Zielen am Ende der Tabelle lagen.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)