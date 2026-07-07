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Expertenstimme

Berenberg hebt Kursziel für Scout24 deutlich an - Aktie höher

Berenberg hebt Kursziel für Scout24 deutlich an - Aktie höher

Die Privatbank Berenberg sieht bei Scout24 erhebliches Potenzial durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Der Analyst hebt das Kursziel deutlich an und erwartet langfristig weiteres Wachstum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
74.70 EUR 1.00 EUR 1.36 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro.

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Die Aktie von Scout24 gewinnt auf XETRA zeitweise 0,95 Prozent auf 74,25 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Scout24

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DatumRatingAnalyst
08:11 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)