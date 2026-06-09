Expertenstimme

Berenberg hebt Kursziel für Scout24 deutlich an - Aktie tiefer

13:25

Die Privatbank Berenberg sieht bei Scout24 erhebliches Potenzial durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Der Analyst hebt das Kursziel deutlich an und erwartet langfristig weiteres Wachstum.

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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro. Werbung Die Aktie von Scout24 zeigt sich auf XETRA bei 72,65 Euro rund 1,22 Prozent tiefer. HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Scout24