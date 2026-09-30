Commerzbank-Aktie unter Druck: Deutsche Bank Research stuft auf "Hold" ab
Die Deutsche Bank Research stuft die Commerzbank-Aktie von "Buy" auf "Hold" ab, belässt das Kursziel aber unverändert.
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Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis
Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,93 Prozent auf 40,76 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
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