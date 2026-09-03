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Expertenstimme

Daimler Truck-Aktie fällt: Abstufung durch Morgan Stanley belastet - TRATON ebenso tiefer

Daimler Truck-Aktie fällt: Abstufung durch Morgan Stanley belastet - TRATON ebenso tiefer

Eine Abstufung von Morgan Stanley belastet am Freitag die Aktien von Daimler Truck in einem ansonsten verhaltenen Branchenumfeld für Nutzfahrzeuge.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
44.94 EUR -0.71 EUR -1.56 %
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TRATON
37.44 EUR 1.34 EUR 3.71 %
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Volvo AB (B)
31.39 EUR 0.77 EUR 2.51 %
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Für die 2026 um mehr als 20 Prozent gestiegenen Daimler Truck-Titel ging es via XETRA zuletzt um 1,51 Prozent bergab auf 44,94 Euro. Die TRATON-Papiere verlieren am Freitag 0,37 Prozent auf 37,34 Euro.

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Morgan Stanley erhöhte in einer Branchenstudie zwar die Kursziele für die Nutzfahrzeugbauer und verwies dabei auf eine global starke Nachfrage. Der Sektor laufe auf Hochtouren, doch die Rally in diesem Jahr mache das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv. Analyst Shaqeal Kirunda strich damit seine letzte positive Empfehlung, indem er Daimler Truck mit "Equal-weight" dasselbe Votum vergibt wie zuvor schon für Volvo. Traton bewertet er bereits negativ.

Trotz der Abstufung erhöhte Kirunda für Daimler Truck sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Argument, dass die Margenentwicklung in Nordamerika maßgeblich verbessert worden sei. Dies führe in seinem Modell zu höheren Schätzungen in der Zeit bis 2028.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

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DatumRatingAnalyst
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG

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