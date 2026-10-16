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Expertenstimme

DocMorris-Aktie legt deutlich zu: Analyst sieht weiteres Potenzial

DocMorris-Aktie legt deutlich zu: Analyst sieht weiteres Potenzial

Die Online-Apotheke hat an der Börse bereits eine starke Entwicklung hinter sich. Eine neue Analysteneinschätzung zeigt, warum die Erwartungen an das weitere Geschäft dennoch steigen könnten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
16.88 EUR 0.35 EUR 2.12 %
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 12,50 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ihre Jahresziele nun bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erscheine selbst die Obergrenze der neuen Umsatzzielspanne für 2026 nicht übermäßig ambitioniert. Daher sehe er Spielraum für weiter steigende Konsensschätzungen, die die Aktie trotz ihrer starken Performance von 140 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin stützen dürften.

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DocMorris-Aktie legt kräftig zu

Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich die DocMorris-Aktie zeitweise mit einem kräftigen Plus von 6,04 Prozent auf 15,45 CHF.

/rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

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Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com, Tobias Zeit 2016 / DocMorris

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:46 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.

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