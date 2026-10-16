DocMorris-Aktie legt deutlich zu: Analyst sieht weiteres Potenzial
Die Online-Apotheke hat an der Börse bereits eine starke Entwicklung hinter sich. Eine neue Analysteneinschätzung zeigt, warum die Erwartungen an das weitere Geschäft dennoch steigen könnten.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 12,50 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ihre Jahresziele nun bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erscheine selbst die Obergrenze der neuen Umsatzzielspanne für 2026 nicht übermäßig ambitioniert. Daher sehe er Spielraum für weiter steigende Konsensschätzungen, die die Aktie trotz ihrer starken Performance von 140 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin stützen dürften.
DocMorris-Aktie legt kräftig zu
Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich die DocMorris-Aktie zeitweise mit einem kräftigen Plus von 6,04 Prozent auf 15,45 CHF.
/rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com, Tobias Zeit 2016 / DocMorris