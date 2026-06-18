Douglas-Aktie reagiert kaum auf kritischen Analystenkommentar
Deutsche Bank Research hat Douglas auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen.
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Der erneut gesenkte Jahresausblick mit Verweis auf ein bislang überraschend schwaches drittes Geschäftsquartal bestätige die Pessimisten in ihrer Einschätzung, dass Amazon und andere Online-Händler einen größeren Anteil am Premium-Kosmetikmarkt erobern könnten, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er senkte seine Jahresannahmen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und Ergebnis je Aktie um 1, 7 und 14 Prozent.
Die Douglas-Aktie reagiert auf XETRA kaum auf die Analystenstimme und gibt 0,12 Prozent auf 8,09 Euro nach.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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