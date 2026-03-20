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E.ON-Aktie legt zu: Goldman hebt Kursziel an - "Super-Zyklus" im Versorgersektor intakt

24.03.26 11:53 Uhr
"Super-Zyklus" gestartet: Goldman sieht bei E.ON noch viel Luft nach oben - Aktie gewinnt | finanzen.net

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für E.ON von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

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Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang.

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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25.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
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20.03.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
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25.02.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
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