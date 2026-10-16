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Expertenstimme

Jefferies zieht bei Vossloh-Aktie die Reißleine – Kursziel massiv gesenkt

Jefferies zieht bei Vossloh-Aktie die Reißleine – Kursziel massiv gesenkt

Jefferies senkt das Kursziel für Vossloh deutlich und reduziert die Gewinnerwartungen für 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
48.44 EUR -0.70 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Hold“ belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

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Datum Rating Analyst
08:36 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Vossloh Hold Warburg Research
27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research

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