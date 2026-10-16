Jefferies zieht bei Vossloh-Aktie die Reißleine – Kursziel massiv gesenkt -Titel dennoch erholt
Jefferies senkt das Kursziel für Vossloh deutlich und reduziert die Gewinnerwartungen für 2026.
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Hold“ belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen.
Die Vossloh-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,24 Prozent auf 49,48 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft